“Una hermosa invitación”: Nicole brilla en España y sorprende al cantar icónica canción con Ana Torroja

La cantante y compositora chilena aprovechó su gira en el viejo continente para hacer un alto en el Palau de la Música de Barcelona. Allí, interpretó a dúo uno de los grandes clásicos de la española.

En medio de su gira por España, Nicole sorprendió este miércoles con una aparición estelar en el concierto de una de las artistas más influyentes y populares de ese país: Ana Torroja.

La cantante nacional hizo una parada en la ciudad de Barcelona, específicamente en el Palau de la Música, para compartir escenario con la autora de Hijo de la Luna, ante un recinto que estaba a toda capacidad.

Allí, fue invitada para intepretar a dúo uno de los grandes clásicos de la española: Me cuesta tanto olvidarte, el tema publicado en 1986 y que quedó inscrito en el cancionero popular hispanoamericano.

“Una noche muy especial cantando con Ana en el Palau de la Música de Barcelona”, expresó Nicole. “Para atesorar siempre. Gracias Ana por esta hermosa invitación, por tu cariño, por ser inspiración“.

La amistad de Nicole y Ana Torroja

Vale recordar que la chilena mantiene una amistad desde 2016 con la exintegrante de Mecano, año en que ambas se conocieron cuando fueron jurados del programa de talentos The Voice Chile.

Desde entonces han sostenido un vínculo que también se ha trasladado a lo artístico: en abril del año pasado estrenaron Desierto Florido, una apasionada balada que se convirtió en su primera colaboración.

La canción, en su versión original, está incluida en su más reciente álbum de estudio, Claroscuro, publicado en 2022 y que marcó su regreso con material inédito luego de casi una década desde el anterior, Panal.

Por otra parte, el ciclo de conciertos de Nicole contempló cuatro fechas en el país vasco: una en Valencia, otra en Madrid y dos en Barcelona. En dos de ellas actuó como el show de apertura de Torroja.