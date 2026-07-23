Naya Fácil contó “triste” momento con vecinos de Tulahuén: “Hace tiempo no sentía que se reían en mi cara”

“Creo que hace mucho tiempo no sentía que alguien se reía en mi cara”, confesó la creadora de contenido tras regresar a Ovalle para seguir entregando ayuda.

Naya Fácil dijo sentirse “en shock” con un episodio que vivió durante el miércoles en la localidad de Tulahuén, en medio de su viaje hasta el norte del país para ayudar a las personas que resultaron damnificadas producto del sistema frontal que ha activado quebradas y dañado viviendas.

La creadora de contenido expresó sentirse “triste” luego de que algunos vecinos de la comuna de Monte Patria se habrían contactado con ella para supuestamente solo sacarse fotos con ella.

El enojo de Naya Fácil con vecinos de Tulahuén

Al igual que en emergencias anteriores, Naya se trasladó junto a sus amigos hasta las localidad más afectada por el temporal y hasta donde no estaba llegando la ayuda necesaria para los vecinos.

A través de su Instagram mostró el desafiante panorama que había en Cruz de Caña, en donde el barro afectó calle y casas. No obstante, mientas ayudaban en este sector, personas en redes sociales comenzaron a pedirle ayuda urgente en Tulahuén.





Dos horas de recorrido habría tardado Naya en llegar y lo que vió la dejó con sentimientos encontrados. “Ay, mis facilines, me pasó algo super fome, la verdad. Acabamos de llegar a Tulahuén, nos escribieron tanto por redes sociales y mis facilines, era solo para sacarnos fotos“.

“Me han dicho un par de vecinos que son 3,4 (casas), que a esos ya los ayudó la muni“, añadió la influencer, agregando: “Ayer ustedes vieron Cruz de Caña… la verdad me siento muy triste”.

Mostrando parte de la localidad, expresó: “Estoy en shock, mis facilines porque nos llenaron tanto las redes sociales diciéndonos que las casas estaban inundadas. El pueblo de Tulahuén está todo arriba, si tienen el agua cortada y esas cosas pero esta todo arriba (…) el pueblo esta arriba, no hay barro en la calle principal. Yo sé que claro, quieren conocerme y sacarse una foto con el Tomi, conmigo, pero igual tienen que ponerse una mano en el corazón (…) habían sectores peores”.

Ya de regreso a Ovalle, Naya al borde de las lágrimas se confesó a modo de cierre, diciendo: “No sé como desahogarme, voy tan triste, creo que hace mucho tiempo no sentía que alguien se reía en mi cara (…) la gente de Tulahuén igual se rio de la otra gente (…) chiquillos si fuera cerca yo me hubiera reído”.

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