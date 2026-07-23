Pago anual al Bono al Trabajo de la Mujer: Este es el requisito que debes cumplir para recibir hasta $678 mil

Las beneficiarias que elegieron la modalidad del pago anual deben revisar y actualizar sus datos bancarios para acceder al pago a partir de agosto. Revisa aquí cómo hacerlo.

A partir de agosto iniciará el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer, beneficio que se entrega a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

El monto del pago que le corresonde a caga beneficiaria se calcula en base a las rentas brutas percibidas durante el año 2025 .

Para recibir el beneficio es necesario cumplir con un requisito antes que finalice julio, pues es necesario actualizar la información bancaria en su expediente electrónico.

Actualiza tus datos para el pago del BTM

Ingresar a sence.gob.cl sección Bono Mujer Trabajadora.

Luego ingresa a tu Perfil con tu ClaveUnica, Clave Sence o Clave Tributaria.

Actualiza tus Datos Personales.

Hay plazo hasta el 31 de julio para completar la actualización de datos.

Monto anual que entrega Bono al Trabajo de la Mujer

El monto se calcula en base a tres tramos según la renta

A: Si tu renta anual en 2025 fue igual o inferior a $3.390.130, recibirás desde $1 a $678.028

B: Si tu renta anual en 2025 fue de entre $3.390.139 y $4.237.674, recibirás cerca de $678.028

C: Si tu renta anual en 2025 fue de entre $4.237.674 y $7.627.812, recibirás desde $678.028 a $1

¿Cuáles son los requisitos para recibir al Bono Mujer Trabajadora 2026?