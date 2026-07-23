El matrimonio que conmueve a Ovalle: Pareja se casó en hospital en medio de delicado diagnóstico

“Es por esto, y por muchas cosas más, que me siento muy afortunada de ser parte de este equipo”, comentó una de las trabajadoras que dio vida a esta ceremonia.

El Hospital Provincial de Ovalle compartió en sus redes sociales un romántico momento que se vivió en las últimas horas en su Unidad de Pacientes Críticos.

Se trata de Reimundo y Cristián, quienes se casaron en las instalaciones hospitalarias de la región de Coquimbo tras 10 años como pareja, en medio del complejo estado de salud de uno de ellos.

Qué dijo el hospital sobre el matrimonio

“Queremos felicitar a Reimundo Tello y Cristián Núñez“, partió diciendo el centro asistencial en su cuenta de Instagram, en donde también compartió una serie de fotografías y un video de la ceremonia de Acuerdo de Unión Civil.





Respecto a Reimundo, quien es la persona hospitalizada, indicaron que este “enfrenta un complejo estado de salud, pero que quiso cumplir su voluntad de celebrar esta muestra de amor a pesar de la adversidad”.

Agradeciendo a todos los equipos que colaboraron en esta boda, los felicitaron por hacer posible “este enorme gesto de humanización durante este proceso tan difícil para la joven pareja”.

La unión de esta pareja se volvió viral en redes sociales, en donde más de mil personas comentaron felicitaciones a los novios y aplaudiendo la cooperación del hospital en cumplir los deseos de la pareja.

“Es por esto, y por muchas cosas más, que me siento muy afortunada de ser parte de este equipo (…) más allá de nuestro trabajo, nunca debemos olvidar que estamos cuidando personas, sus historias y a quienes más quieren“, comentó una trabajadora del centro asistencial.

Revisa aquí el romántico momento: