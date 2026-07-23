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BancoEstado activa apoyo para afectados por sistema frontal: Revisa los requisitos y cómo aplazar tus créditos

Las medidas de apoyo están dirigidas a personas y empresas afectadas en las zonas de catástrofes tras la emergencia por el sistema frontal. Revisa aquí cómo solicitar la postergación de pagos.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Este jueves, BancoEstado anunció un apoyo dirigido a las personas que resultaron damnificadas tras los sistemas frontales que han afectado al país los últimos días.

A través del plan Chile sale adelante, la entidad bancaria comunicó la postergación de cuotas y dividendos, la renovación automática de líneas de crédito y alternativas de renegociación para clientes de los segmentos Personas, Microempresas, Pequeñas Empresas y Medianas Empresas.

¿Quiénes pueden acceder a la ayuda del BancoEstado?

El plan está disponible para clientes del BancoEstado, ya sea Personas, Microempresas, Pequeñas Empresas y Medianas Empresas.

Para acceder a la medida, es necesario vivir en una de las comunas afectadas por la emergencia pertenecientes a la región de Coquimbo y la Provincia de Huasco.

Beneficios para clientes Persona

  • Créditos de Consumo: postergación de 6 cuotas sin interés, retomando pagos al 7° mes.
  • Crédito Hipotecario (vivienda y fines generales): postergación de 6 dividendos sin costo, mediante un nuevo crédito sin interés en UF, retomando pagos al 7° mes, más un adicional correspondiente al crédito otorgado.
  • Líneas de Crédito: renovación automática de líneas vigentes con vencimiento entre julio y septiembre 2026.

Beneficios para clientes Micro, Pequeña y Mediana Empresa

  • Postergación de Crédito: se postergan 6 cuotas del crédito con y sin garantía estatal. Revisa condiciones con tu ejecutivo o en sucursal más cercana.
  • Postergación de Créditos Hipotecarios: postergación sin interés de 6 dividendos, se distribuirán en el plazo residual del crédito a partir del séptimo mes.
  • Reestructuración de deuda a tasa preferencial: revisa condiciones con tu ejecutivo.
  • Renovación automática de Líneas de Crédito: líneas vigentes con vencimiento entre julio y septiembre 2026.

Requisitos para acceder al beneficio del BancoEstado

Para acceder al beneficio hay que cumplir con las siguiente condiciones:

  • Ser clientes Personas, Microempresas, Pequeñas Empresas y Medianas Empresas, de las comunas afectadas por la emergencia en la región de Coquimbo y Provincia de Huasco.
  • Tener al día el pago de los productos al 10 de julio 2026 (incluye Créditos, Tarjetas y Líneas de Crédito), y al momento de solicitar la postergación el crédito no puede superar los 45 días de mora.
  • Cada operación se podrá acoger al beneficio máximo 1 vez en el marco de este plan de ayuda.
  • Las operaciones otorgadas a una sola cuota serán analizadas caso a caso.
  • El otorgamiento de estos beneficios está sujeto a la verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas, como a las políticas de riesgo y crédito de BancoEstado.
  • Los gastos operacionales son de costo del cliente.

Pincha aquí para realizar tu solicitud de postergación en el BancoEstado:

 

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