BancoEstado activa apoyo para afectados por sistema frontal: Revisa los requisitos y cómo aplazar tus créditos

Las medidas de apoyo están dirigidas a personas y empresas afectadas en las zonas de catástrofes tras la emergencia por el sistema frontal. Revisa aquí cómo solicitar la postergación de pagos.

Este jueves, BancoEstado anunció un apoyo dirigido a las personas que resultaron damnificadas tras los sistemas frontales que han afectado al país los últimos días.

A través del plan Chile sale adelante, la entidad bancaria comunicó la postergación de cuotas y dividendos, la renovación automática de líneas de crédito y alternativas de renegociación para clientes de los segmentos Personas, Microempresas, Pequeñas Empresas y Medianas Empresas.

¿Quiénes pueden acceder a la ayuda del BancoEstado?

El plan está disponible para clientes del BancoEstado, ya sea Personas, Microempresas, Pequeñas Empresas y Medianas Empresas.

Para acceder a la medida, es necesario vivir en una de las comunas afectadas por la emergencia pertenecientes a la región de Coquimbo y la Provincia de Huasco .

Beneficios para clientes Persona

Créditos de Consumo: postergación de 6 cuotas sin interés, retomando pagos al 7° mes.

postergación de 6 cuotas sin interés, retomando pagos al 7° mes. Crédito Hipotecari o (vivienda y fines generales): postergación de 6 dividendos sin costo, mediante un nuevo crédito sin interés en UF, retomando pagos al 7° mes, más un adicional correspondiente al crédito otorgado.

postergación de 6 dividendos sin costo, mediante un nuevo crédito sin interés en UF, retomando pagos al 7° mes, más un adicional correspondiente al crédito otorgado. Líneas de Crédito: renovación automática de líneas vigentes con vencimiento entre julio y septiembre 2026.

Beneficios para clientes Micro, Pequeña y Mediana Empresa Postergación de Crédito: se postergan 6 cuotas del crédito con y sin garantía estatal. Revisa condiciones con tu ejecutivo o en sucursal más cercana.

se postergan 6 cuotas del crédito con y sin garantía estatal. Revisa condiciones con tu ejecutivo o en sucursal más cercana. Postergación de Créditos Hipotecarios: postergación sin interés de 6 dividendos, se distribuirán en el plazo residual del crédito a partir del séptimo mes.

postergación sin interés de 6 dividendos, se distribuirán en el plazo residual del crédito a partir del séptimo mes. Reestructuración de deuda a tasa preferencial: revisa condiciones con tu ejecutivo.

revisa condiciones con tu ejecutivo. Renovación automática de Líneas de Crédito: líneas vigentes con vencimiento entre julio y septiembre 2026.

Requisitos para acceder al beneficio del BancoEstado

Para acceder al beneficio hay que cumplir con las siguiente condiciones:

Ser clientes Personas, Microempresas, Pequeñas Empresas y Medianas Empresas, de las comunas afectadas por la emergencia en la región de Coquimbo y Provincia de Huasco .

. Tener al día el pago de los productos al 10 de julio 2026 (incluye Créditos, Tarjetas y Líneas de Crédito), y al momento de solicitar la postergación el crédito no puede superar los 45 días de mora .

(incluye Créditos, Tarjetas y Líneas de Crédito), y al momento de solicitar la postergación el crédito . Cada operación se podrá acoger al beneficio máximo 1 vez en el marco de este plan de ayuda.

Las operaciones otorgadas a una sola cuota serán analizadas caso a caso.

El otorgamiento de estos beneficios está sujeto a la verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas , como a las políticas de riesgo y crédito de BancoEstado.

, como a las políticas de riesgo y crédito de BancoEstado. Los gastos operacionales son de costo del cliente.

Pincha aquí para realizar tu solicitud de postergación en el BancoEstado: