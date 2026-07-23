BancoEstado activa apoyo para afectados por sistema frontal: Revisa los requisitos y cómo aplazar tus créditos

Este jueves, BancoEstadoanunció un apoyo dirigido a las personas que resultaron damnificadas tras lossistemas frontales que han afectado al país los últimos días.
A través del plan Chile sale adelante, la entidad bancaria comunicó la postergación de cuotas y dividendos, la renovación automática de líneas de crédito y alternativas de renegociación para clientes de los segmentos Personas, Microempresas, Pequeñas Empresas y Medianas Empresas.
¿Quiénes pueden acceder a la ayuda del BancoEstado?
El plan está disponible para clientes del BancoEstado, ya sea Personas, Microempresas, Pequeñas Empresas y Medianas Empresas.
Para acceder a la medida, es necesario vivir en una de las comunas afectadas por la emergencia pertenecientes a la región de Coquimbo y la Provincia de Huasco.
Beneficios para clientes Persona
Créditos de Consumo: postergación de 6 cuotas sin interés, retomando pagos al 7° mes.
Crédito Hipotecario (vivienda y fines generales): postergación de 6 dividendos sin costo, mediante un nuevo crédito sin interés en UF, retomando pagos al 7° mes, más un adicional correspondiente al crédito otorgado.
Líneas de Crédito: renovación automática de líneas vigentes con vencimiento entre julio y septiembre 2026.
Beneficios para clientes Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Postergación de Crédito: se postergan 6 cuotas del crédito con y sin garantía estatal. Revisa condiciones con tu ejecutivo o en sucursal más cercana.
Postergación de Créditos Hipotecarios: postergación sin interés de 6 dividendos, se distribuirán en el plazo residual del crédito a partir del séptimo mes.
Reestructuración de deuda a tasa preferencial: revisa condiciones con tu ejecutivo.
Renovación automática de Líneas de Crédito: líneas vigentes con vencimiento entre julio y septiembre 2026.
Requisitos para acceder al beneficio del BancoEstado
Para acceder al beneficio hay que cumplir con las siguiente condiciones:
Ser clientes Personas, Microempresas, Pequeñas Empresas y Medianas Empresas, de las comunas afectadas por la emergencia en la región de Coquimbo y Provincia de Huasco.
Tener al día el pago de los productos al 10 de julio 2026 (incluye Créditos, Tarjetas y Líneas de Crédito), y al momento de solicitar la postergación el crédito no puede superar los 45 días de mora.
Cada operación se podrá acoger al beneficio máximo 1 vez en el marco de este plan de ayuda.
Las operaciones otorgadas a una sola cuota serán analizadas caso a caso.
El otorgamiento de estos beneficios está sujeto a la verificación del cumplimientode las condiciones indicadas, como a las políticas de riesgo y crédito de BancoEstado.
Los gastos operacionales son de costo del cliente.
Pincha aquí para realizar tu solicitud de postergación en el BancoEstado: