“A casa llorando…”: Nueva participante de Fiebre de Canto se emociona con cariño en redes sociales

La joven recibió más de mil comentarios felicitándola en redes sociales, causándole gran emoción por el cariño de la gente.

Nuevos participantes han sido confirmados para el nuevo programa de Chilevisión, Fiebre de Canto, y una de ellas no pudo evitar las lágrimas de emoción al recibir el apoyo de cientos de personas en las redes sociales.

Hasta el momento, son once las personas que aceptaron el desafío para demostrar sus habilidades vocales, las últimas tres anunciadas han sido la ex Gran Hermano, Alessia Traverso, el ex chico reality, Jota Saavedra, y la bailarina de Fiebre de Baile, Geraldine Muñoz.

La gran emoción de nueva participante de Fiebre de Canto

Fue justamente la joven bailarina que se ganó al público de Fiebre de Baile con su encanto y ahora ha decidido mostrar su talento para cantar.

Si bien suele recibir mensajes de apoyo en redes sociales, tras el anuncio de su participación en Fiebre de Canto, la ex participante de Rojo confesó su emoción por el cariño recibido.





“Aquí ya voy camino a casa, llorando de felicidad con tanto amor. No sé cómo agradecerles”, escribió en sus historias de Instagram, enviando un corazón coreano.

Al término de esta nota, la publicación de Chilevisión con el anuncio de Geraldine suma más de 1.500 comentarios de seguidores, fanáticos y amigos cercanos.

Compañeros y ex compañeros de Fiebre de Baile también se pronunciaron felicitándola y apoyándola, alguno de ellos fueron Cony Capelli, Gabriel Urzúa, Cata Díaz y Skarleth Labra

Mira aquí la historia de Geraldine: