Madre “pidió una pizza” para alertar VIF: Carabineros detuvo a hijo que la amenazaba con arma en Talca

El llamado movilizó a personal de Carabineros, quienes acudieron rápidamente al domicilio tras interpretar que la solicitud correspondía en realidad a una petición de ayuda ante una situación de riesgo.

Funcionarios de Carabineros concretaron la detención de un sujeto en Talca, en la región del Maule, tras una denuncia de violencia intrafamiliar contra su madre.

El hecho fue alertado por la misma víctima tras comunicarse con el teléfono del cuadrante policial simulando que quería pedir una pizza .

Esto movilizó a personal de la Tenencia Talca Oriente, quienes acudieron rápidamente al domicilio tras interpretar que la solicitud correspondía en realidad a una petición de ayuda ante una situación de riesgo.

Gracias a la oportuna denuncia y a la rápida respuesta policial, los funcionarios lograron controlar la emergencia y detener al presunto agresor, quien mantenía amenazada a su madre al interior de la vivienda.





Hijo de la víctima fue detenido por Carabineros

El jefe de la Tenencia Talca Oriente, teniente Heriberto Soto Bustamante, destacó el procedimiento realizado por el personal policial.

“Gracias al oportuno actuar policial, Carabineros se constituyó en el domicilio, logrando detener a su hijo que amenazaba a la víctima con un arma de fuego”, señaló.

Tras la detención, el sujeto quedó a disposición de la justicia para enfrentar los cargos correspondientes, mientras se realizan las diligencias para esclarecer todos los antecedentes del caso.