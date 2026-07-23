Vodanovic rechazó aprobación de exención del pago de contribuciones: “Agrandará las desigualdades”

El alcalde de Maipú criticó el respaldo a uno de los puntos de la megarreforma, el que dice hará que vecinos de su comuna financien con sus impuestos la compensación de los recursos para “los presupuestos estratosféricos de comunas de mayores ingresos”.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, manifestó su rechazo a la aprobación de la norma de la megarreforma que exime del pago de las contribuciones a todos los adultos mayores de 65 años en el país.

El informe que establece que la Tesorería General deberá compensar a los municipios por el dinero que dejarán de recaudar por la exención fue aprobado por la Cámara de Diputados y, desde entonces, la medida ha generado amplio debate.

La iniciativa aplicará en todo el territorio nacional y sin tope de avalúo fiscal, a diferencia del régimen actual donde solo pagan contribuciones las viviendas que superan los $60 millones de avalúo.

Por lo mismo, uno de los que se ha declarado detractor del artículo es el jefe comunal, pues argumentó que agrandará “aún más las enormes desigualdades” que existen en el país.





“Chile se vuelve un país aún más desigual”

“Municipios como Las Condes dejarán de recaudar $13.000 millones ya que sus vecinos no pagarán contribuciones. Pero el Estado decide compensar en un 100% esos recursos vía presupuesto general de la nación”, dijo Vodanovic en sus redes sociales.

Es decir, agregó, “vecinos de Maipú y el resto de Chile, con sus impuestos, deberán financiar los presupuestos estratosféricos de comunas de mayores ingresos“.

A juicio de la autoridad, el riesgo de la exención del pago de contribuciones en la primera vivienda radica en que “agrandará las desigualdades” mediante un “financiamiento sumamente regresivo”.

En esa línea, sentenció: “Quienes viven en carencia y deben aceptar que sus municipios no tengan recursos para atender lo básico, deberán financiar con sus impuestos los servicios de lujo de quienes más tienen”.

“Decían que querían defender a la clase media, pero hicieron todo lo contrario. Chile se vuelve un país aún más desigual. Decepcionante“, concluyó el alcalde.