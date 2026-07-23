“Llegó con pistola”: Pareja de “El Chino” expuso supuestas amenazas de marido de parvularia rescatada

En conversación con CHV Noticias, la mujer identificada como Génesis aseguró que interpuso una denuncia por amenazas cuando aún se desarrollaba la búsqueda de las tres personas.

Una nueva arista surgió en el caso de las tres personas que permanecieron desaparecidas durante seis días en el Cajón del Maipo. Esta vez fue Génesis, pareja de Manuel Orellana, conocido como “El Chino”, quien entregó su versión de los hechos en una entrevista con CHV Noticias.

La mujer contó que tanto ella como la familia del hombre habrían recibido amenazas mientras se desarrollaba la búsqueda.

Según relató, se enteró recién el viernes de que Orellana se encontraba junto a las dos mujeres rescatadas, pese a que inicialmente se había señalado que no existía un vínculo previo entre ellos.

“Hace tiempo que se conocen. El hijo tiene ocho años y se conocen del jardín”, afirmó, agregando que las mujeres eran conocidas de Manuel y que incluso frecuentaban su domicilio.

Las supuestas amenazas contra familia de “El Chino”

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando relató que familiares de una de las mujeres llegaron hasta la vivienda de Orellana exigiendo explicaciones.

“El marido llegó a la casa a amenazar, que quería secuestrar, que quería tomar venganza” , sostuvo. Incluso afirmó que el hombre habría llegado armado: “Llegó con pistola a la casa pidiendo explicaciones”, agregó.





La mujer aseguró que estas amenazas ocurrieron cuando ya tenían la convicción de que los tres desaparecidos se encontraban resguardados en un refugio de montaña.

Según explicó, conocían la experiencia de Manuel en la zona y sabían que existía un refugio equipado en el sector de las Termas Valle de Colina. “Estaban seguros, había alimento, comida, de todo”, señaló.

Pero los episodios de supuestos amedrentamientos no habrían terminado ahí. Génesis relató que durante los días de incertidumbre, dos hombres encapuchados llegaron hasta su departamento: “Fueron a mi casa a tocar la puerta, dos hombres encapuchados quedaron abajo del departamento mirando para arriba para ver si yo abría”.

Además, sostuvo que existen cámaras de seguridad en el lugar y que decidió presentar una denuncia por amenazas ante las autoridades.