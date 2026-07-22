De una noche en la disco a terminar atrapados en Cajón del Maipo: Los hitos que destapó rescate de los tres desaparecidos

Martina Núñez, Magdalena Retamal y Manuel Orellana “El Chino” permanecieron resguardados en una cabaña durante seis días. Así fue como se desarrolló este caso.

Con éxito, se ejecutó el operativo de rescate de las tres personas que se encontraban desaparecidas desde el pasado miércoles en el Cajón del Maipo, zona que quedó totalmente cubierta de nieve por el sistema frontal.

Se trata de Martina Núñez (21), Magdalena Retamal (31) y Manuel Orellana “El Chino” (33), quienes llegaron por sus propios medios hasta un refugio en Termas de Valle de Colina, donde lograron sobrevivir gracias a las provisiones que había en su interior.

Tras la alerta de los familiares de las mujeres por su desaparición, distintos antecedentes se revelaron previo a su encuentro. Entre esos, destacó que el sujeto involucrado se trasladaba en un vehículo con encargo vigente por robo.

Según consignó La Tercera, Orellana lo compró en una automotora y luego dejó de pagar las cuotas, por lo que posteriormente fue denunciado. Además, con él habría conducido en estado de ebriedad.

Otro detalle revelado, fue que el hombre ya se había perdido en junio de 2021 en el mismo sector del Cajón del Maipo, por lo que fue rescatado en una cabaña donde se resguardó. Por esa razón, sus antecedentes quedaron marcados por violación de morada y robo en lugar habitado.

Asimismo, se conoció que el nexo entre los tres desaparecidos se debe a que Martina y Magdalena eran educadoras de párvulo del jardín infantil donde asistía el hijo de “El Chino”. De modo que, se habrían conocido en ese contexto, hace varios años.

¿Cómo llegaron a planear una noche de fiesta para finalmente terminar atrapados durante seis días en el Cajón del Maipo? Así fue como se desarrolló este caso.





Los hitos que destapó el rescate de los tres desaparecidos en el Cajón del Maipo

Miércoles 15 de julio

Martina, Magdalena y “El Chino” se reunieron para una salida nocturna.

Según relató la hermana de la joven de 21 años, ella le advirtió: “Marti, no vayas porque va a llover. Quédense acá mejor”. “No, nos vamos. El Chino nos invitó “, habría respondido.

“, habría respondido. En la casa de Manuel Orellana, su pareja no se preocupó porque, según ella, él habitualmente “llega a la una de la mañana, pero siempre llega”.

Madrugada del jueves 16 de julio

Martina, Magdalena y “El Chino” finalmente no ingresaron a la disco, como planeaban inicialmente, por lo que emprendieron rumbo hacia el Cajón del Maipo.

Como el temporal obligó el cierre de los caminos debido a las condiciones climáticas, se dirigieron al refugio en Termas de Valle de Colina.

La madre de “El Chino” llamó a la pareja de Manuel Orellana para preguntarle: “¿Llegó la guagua?”. En ese momento, ella se enteró de que en redes sociales se informó la desaparición de su pareja.

Durante los seis días de desaparición

Los tres permanecieron en la cabaña que contaba con múltiples insumos disponibles. Entre esos, alimentos no perecibles, camas, mantas, ropa de abrigo y combustible para calefacción.

Entre esos, alimentos no perecibles, camas, mantas, ropa de abrigo y combustible para calefacción. Se reveló una imagen registrada por una cámara de seguridad en el Cajón del Maipo, la que mostró el vehículo en el que se trasladaba el grupo. Así se confirmó su presencia en la zona.

Miércoles 22 de julio

Helicóptero del GOPE sobrevoló el sector del Cajón del Maipo en búsqueda de los tres desaparecidos.

Martina, Magdalena y “El Chino” fueron encontrados con vida en el refugio de Termas de Valle de Colina.

en el refugio de Termas de Valle de Colina. “El Chino” se reencuentra con su pareja, quien reveló el nexo entre los desaparecidos y que, según ella, las mujeres lo habrían incentivado a salir el pasado miércoles.

el pasado miércoles. “Le dijeron ‘Chinito, vamos a carretear, si tu pareja no va a saber. Si la flaca no se va a enojar que salgas con nosotros”, relató la mujer a CHV Noticias. “Fue al departamento con ellas a tomarse una michelada”.

Revisa el momento del rescate de los tres desaparecidos en el Cajón el Maipo acá