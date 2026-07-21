Uno de ellos ya se había perdido en la zona: Revelan nuevos antecedentes de los tres desaparecidos en el Cajón del Maipo

CHV Noticias tuvo acceso exclusivo a datos claves en la búsqueda de los jóvenes y en la investigación de PDI.

En medio de la emergencia por el temporal, todavía están desaparecidas las tres personas que se dirigieron al sector del Cajón del Maipo la noche del pasado miércoles y no se sabe nada de ellos.

Un equipo de Reportaje a Fondo de CHV Noticias tuvo acceso exclusivo a importantes antecedentes de este caso. Manuel Orellana, apodado “El Chino” cuenta con antecedentes policiales y no es la primera vez que sube a la zona cordillerana.