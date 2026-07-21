Actualizan estado de 42 mineros en campamentos de Atacama en medio de sistema frontal

Según informó la empresa, los trabajadores se encuentran en “buen estado de salud, seguros y debidamente resguardados”.

La empresa Barrick Chile actualizó el estado de los 42 mineros que permanecen en los campamentos Barriales y Potrerillos en Atacama, en medio del sistema frontal que afecta a gran parte del país.

Según precisó la compañía, los campamentos en particular están restringidos desde el pasado jueves cuando inició el temporal. Por lo que el cambio de turno de los trabajadores se realizará cuando las condiciones permitan un desplazamiento seguro.





De este modo, mediante un comunicado, se informó que los mineros “se encuentran en buen estado de salud, seguros y debidamente resguardados mientras continúan las condiciones climáticas adversas que afectan la conectividad en la alta cordillera”.

“En instalaciones preparadas para enfrentar este tipo de contingencias, con alojamiento térmicamente aislado, suministro de energía, alimentación y agua potable. Asimismo, disponen de ropa térmica y de atención de salud”, detallaron.

Además, la empresa aseguró que están en “comunicación constante con los trabajadores, sus familias y las autoridades competentes, monitoreando de manera continua la evolución de las condiciones meteorológicas y de conectividad”.