“¿Otro experimento social?”: Padre de Cote López reacciona a presunta infidelidad con irónicas publicaciones

“Preciosos tus cuernos”, escribió Gonzalo a su hija.

Este martes, Gonzalo, padre de Cote López, causó revuelo en redes sociales tras ironizar respecto de la presunta infidelidad de Lucas Lama a su hija.

La empresaria confirmó el quiebre sentimental con Lucas y escribió en sus redes sociales: “Los cuernos siempre me han servido para afirmar mejor mi corona, bebé”.





¿Qué dijo el padre de Cote López?

Al respecto, Gonzalo publicó en su cuenta de Instagram una captura de pantalla de un chat con Cote donde le escribe: “¿Kaput? ¿No more? ¿Social experiment? ¿Open market? ¿El amor eterno dura tres meses?”.

Al respecto, López solo contestó con risas y agregó: “¡Parte tú!”.

Luego, Gonzalo compartió una noticia donde se hablaba del rumor de infidelidad y escribió: “¿Otro experimento social?”.

Esto, debido a unas declaraciones que hizo Cote hace unos meses, donde aseguró que no había terminado su relación con Lucas en aquel entonces, y que solo fue un “experimento social” para ver los rumores que inventaba el público.

Luego, Gonzalo le contestó a una internauta que preguntó: “¿Quién es Cote López?” e ironizó: “Si no fuera porque estoy a la espera de saber si es cierto o no que se separó, te respondería y tendría que cambiar tu foto de sonrisa falsa por una de llanto verdadero”.

Finalmente, a través de sus historias de Instagram, López compartió la publicación de su hija y escribió: “Preciosos tus cuernos”.

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