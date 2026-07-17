“Va a haber que romper…”: Cote López actualizó su estado tras la inundación que destruyó su casa por sistema frontal

Según explicó la empresaria, las cañerías estaban tapadas con raíces, por lo que se sacó el inodoro, el bidet y hay que romper el piso.

Cote López encendió las alarmas este viernes en redes sociales tras mostrar los estragos que causó el sistema frontal en su casa.

Las cañerías se taparon e inundaron su baño, el patio y también su pieza durante más de 16 horas, puesto que estaban tapadas con raíces.





¿Qué dijo Coté López?

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, Cote señaló: “En esto estamos porque tuvimos que sacar water, bidet, todo”.

En esa misma línea, agregó: “Porque está tapada la raíz con raíces grandes, así que va a haber que romper todos los pisos”.

Finalmente, el agua siguió acumulándose a pesar del trabajo de los profesionales: “El problema es que no para de llenarse y, obvio, no hay bombas ni nada disponible, pero bueno, mejor que otras personas”, concluyó López.

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