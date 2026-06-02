“Una situación muy incómoda”: Gala Caldirola se refirió a su relación con Coté López

La influencer española respondió ante las comparaciones y una supuesta rivalidad entre ellas, debido al romance con Luis Jiménez.

Gala Caldirola aclaró su relación con Coté López, expareja de Luis Jiménez, tras el surgimiento de una supuesta rivalidad entre ellas.

Ambas han sufrido distintas comparaciones desde que la influencer española confirmó su romance con el exfutbolista.

Este lunes, un comentario en el último video que publicó Caldirola en su cuenta de Instagram, causó polémica y motivó a sus seguidores a especular.

“Se ha creado una situación muy incómoda por mi culpa, soy muy pava. Quería eliminarlo, sin querer lo pasé a llevar, le di like y no me di cuenta”, explicó Gala.

La exchica reality apretó el botón de ‘me gusta’ a un mensaje que decía: “Coté López no soportando y subirá cualquier video tratando de llamar la atención”.





Gala Caldirola se refirió a su relación con Coté López

Mediante videos en sus historias de Instagram, la española comentó que “me molesta profundamente que siempre estén poniendo en rivalidad a dos mujeres”, cuando eso “no existe”.

“Yo soy una mujer de padres separados, yo estoy separada y tengo una hija. Sé lo importante y difícil a la vez, que es que los papás tengan buena onda“, agregó.

Respecto a su relación con Coté López reveló: “Desde que estoy con Luis, la Jose nos ha tirado buena onda y nos ha dicho que se alegra mucho. Le tengo cariño desde antes de iniciar mi relación con él“.

“No pretendo compararme con su pasado de 18 años juntos y cuatro hijos con los que me llevo súper bien. Es un cariño genuino”, planteó.

Por último, reiteró que “quería aclararlo, porque es muy grato poder decir que nos llevamos todos bien. Con Luis tenemos una relación muy sana, con la Jose nos llevamos bien. Hay respeto y es recíproco“.

Revisa los videos donde Gala Caldirola se refirió a su situación con Coté López