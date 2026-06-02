Cuentas en $0: Clientes de Banco Estado reportan masiva falla en sus saldos y movimientos

A través de redes sociales, usuarios de la institución bancaria acusan que no se ve reflejado en sus cuentas el saldo. Parlamentarios se refirieron a la situación.

Este martes y a través de redes sociales, clientes del Banco Estado reportan masivas fallas en sus cuentas bancarias.

Los usuarios manifiestan su preocupación al ver sus cuentas sin saldo, es decir, con $0 . Además, acusan que no se ven reflejados los últimos movimientos.

A través de la plataforma X, la cuenta de Banco Estado fue respondiendo algunos reclamos, donde una usuaria señala que tenía más de $500 mil y ahora en la cuenta figuran solo $210.

“Muy buenos días. Gracias por comunicarte y hacernos saber lo ocurrido. Hemos realizado el reporte correspondiente y nuestras áreas especializadas ya están dando seguimiento para resolverlo lo antes posible. Estaremos informándote oportunamente y quedamos atentos a cualquier dato“, fue la respuesta.





Parlamentarios se manifiestan y piden soluciones a Banco Estado

También a través de X, se manifestaron el diputado Héctor Barria y el senador Juan Luis Castro.

“Hemos recibido denuncias de que cientos de usuarios del Banco Estado tienen sus cuentas en 0. Solicitamos una respuesta urgente frente a esta situación“, dijo Barria.

Mientras que Castro afirmó: “Desde tempranas horas he recibido mensajes de vecinos de la región que alertan sobre problemas en la visualización de sus saldos en cuentas de Banco Estado. Ya me comuniqué con el subgerente regional de O’Higgins, quien me informó que están trabajando para resolver el problema. He solicitado que esta situación se solucione lo antes posible“.

Hemos recibido denuncias de que cientos de usuarios del banco estado tienen sus cuentas en 0.

Solicitamos una respuesta urgente frente a esta situación. @BancoEstado 🦆 — Hector Barria Diputado✌🏽 (@hectorbarria) June 2, 2026

Desde tempranas horas he recibido mensajes de vecinos de la región que alertan sobre problemas en la visualización de sus #saldos en cuentas de #BancoEstado. Ya me comuniqué con el subgerente regional de O’Higgins, quien me informó que están trabajando para resolver el problema.… — Senador Juan Luis Castro (@DoctorJLCastro) June 2, 2026

Clientes reportan problemas en sus cuentas de Banco Estado

Alguien más con problemas en @BancoEstado desde anoche que tengo menos dinero y no se ven reflejados unos abonos. — Jorge Toloza (@J_Toloza_D) June 2, 2026

@BancoEstado devuelvan mi dinero 🥹🥹🥹🥹 — Yaritza Sepulveda (@YaritzaSepulv17) June 2, 2026

@BancoEstado hola tengo saldo 0 la cuenta y no están los movimientos de ayer nada ? — SIEMPREALBO (@siemprealbo_com) June 2, 2026