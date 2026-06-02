Kilométrica persecución policial: Detienen en Colina a cuatro delincuentes que robaron en Olmué

Cinco personas ingresaron a una vivienda para sustraer múltiples especies con un millonario avalúo. Uno de ellos se dio a la fuga.

Una kilométrica persecución policial comenzó en Olmué, región de Valparaíso, luego de que cinco delincuentes ingresaran a una vivienda y sustrajeran múltiples especies con un millonario avalúo.

Se alertó a Carabineros del hecho, y ante su presencia, los sujetos escaparon en el vehículo en el que llegaron, para tomar rumbo hacia Colina, en la región Metropolitana.

Allí fue cuando perdieron el control del automóvil tras 80 kilómetros de seguimiento controlado. En ese instante, la policía detuvo a cuatro de los cinco delincuentes.





Además, se logró recuperar todas las especies que habían sido sustraídas de la propiedad ubicada en Olmué.

El quinto delincuente se dio a la fuga, por lo que se están realizando la diligencias correspondientes para encontrarlo.