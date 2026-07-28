Cabe señalar que esta alerta es de carácter preventivo y permitirá otorgar facultades extraordinarias ante emergencias de grave riesgo sanitario.

El Ministerio de Salud (Minsal) declaró este martes y por primera vez una alerta sanitaria por hantavirus , la cual rige desde las regiones de Atacama hasta Magallanes.

La medida estará vigente por un año, es decir, hasta el 31 de julio de 2027. El decreto, publicado en el Diario Oficial, también considera una situación de “multiamenaza sanitaria” al presentarse simultáneamente con otros riesgos como arbovirosis (enfermedades transmitidas por zancudos) y la influenza aviar.

Cabe señalar que esta alerta es de carácter preventivo y permitirá otorgar facultades extraordinarias ante emergencias de grave riesgo sanitario.





Desde Minsal explicaron la medida

La subsecretaria de Salud Pública, la doctora Alejandra Pizarro, partió declarando: “El virus del hanta produce una enfermedad que es endémica de Chile, transmitida por el ratón de cola larga que vive en las zonas rurales y semirurales de casi todo el país”.

“Como ministerio, estamos monitoreando de forma permanente su comportamiento y estamos muy preocupados y ocupados porque este año la letalidad del virus ha aumentado, y debido a ello determinamos declarar esta alerta. Hasta la semana pasada se registraban 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39%”, indicó.

Con respecto a esto, hubo un aumento significativo de la letalidad en comparación a 2025, que fue de 18% con 44 contagios y ocho fallecidos.

Alerta Sanitaria por Hantavirus

La alerta estará vigente en las siguientes regiones: