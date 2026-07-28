Emiten alerta para HOY martes por tormentas eléctricas para dos regiones del país

El organismo avisó la medida para sectores de la zona centro-sur del país debido a que se producirán precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por tormentas eléctricas que afectarán a dos regiones del país esta semana.

La condición se hará presente en sectores de la zona centro-sur del país durante la tarde del martes 28 de julio y se mantendrá hasta la noche.

El organismo también señaló que durante esta jornada existe la probabilidad de que se produzcan precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo.





Regiones con posibilidad de tormentas eléctricas

Según en la alerta de la DMC, las regiones con probabilidad de tener tormentas eléctricas durante esta tarde son: