Emiten alarma y alerta por intensas lluvias y nieve: Estas serán las zonas más afectadas

Los eventos comenzarán a partir de la mañana del martes 21 de julio y se mantendrán vigentes por varias horas en la zona norte del país.

La Dirección Meteorológica de Chile activó una nueva alarma meteorológica por “precipitaciones intensas” en medio del sistema frontal que afecta al país, con especial énfasis en la zona norte.

Según indicaron, se debe al temporal y la medida se aplicará para toda la provincia de Huasco, en la región de Atacama.

La alarma estará vigente desde la mañana del martes 21 de julio y se mantendrá activa hasta la tarde del mismo día.





El área afectada será desde la costa a la cordillera, con precipitaciones “intensas y continuas que provocarán alta probabilidad de saturación de suelos”.

Alerta por nevadas en el norte

La Dirección Meteorológica de Chile también emitió una alerta para toda la región de Atacama producto de “nevadas moderadas a fuertes” .

La condición se presentará la mañana del martes 21 de julio y la medida estará vigente hasta la noche del mismo día.

La zona afectada será la cordillera donde se esperan entre 40 a 60 centímetros de nieve, con posibilidad de desarrollo de ventisca.