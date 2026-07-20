Calles inundadas y casas anegadas: Así fue la noche de terror en La Serena por sistema frontal

Vecinos registraron los estragos que dejaron las intensas lluvias y los desbordes de quebradas en la ciudad.

Una noche de terror se vivió en distintos sectores de La Serena. Se activaron distintas quebradas en la región de Coquimbo, hubo desbordes y las calles se convirtieron en ríos. Ante tal magnitud era poco lo que se podía hacer.

Este lunes ya pasadas varias horas de comenzado el desastre, el amanecer dejó ver las condiciones en las que quedó la villa Mirador de la Hacienda totalmente inundada.