Allison Göhler adelanta hasta cuándo lloverá y cuáles serán las zonas más afectadas

La meteoróloga de Chilevisión adelantó que se esperan cerca de 60 milímetros más de agua, que se distribuirán en entre lunes y martes de esta semana en la región de Coquimbo.

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, entregó detalles sobre el cuarto sistema frontal que afecta a la zona centro-norte y las nuevas precipitaciones que traerá durante los próximos días.

La experta adelantó que las precipitaciones se concentrarán en la región de Coquimbo, zona que ha sido intensamente azotada por las lluvias del tren de sistemas frontales.





Este sábado se confirmó la suspensión de clases para el día lunes 20 de julio en dos regiones completas, y para las provincias de Huasco y Copiapó, además de San José de Maipo en la región Metropolitana.

¿Hasta cuándo lloverá?

Según la meteoróloga, la lluvia se mantendrá para la regiones de Coquimbo, Valparaíso y la RM “hasta mañana , por lo menos. Va a ir bajando, la intensidad va a ser muy intermitente”.

“Vamos a tener a ratos intensidades muy fuertes, a ratos intensidades más débiles, pero debería mantenerse hasta el día martes”, agregó.

No obstante, Allison Göhler también apuntó a que “hay que recordar que son varias las quebradas que se mantienen activas en la Provincia del Huasco, que también han generado evacuaciones preventivas”.

Sobre la estimación de lluvia que caerá en los próximos días, la meteoróloga señaló que se esperan cerca de 60 milímetros más en la región de Coquimbo. “Hoy deberían caer cerca de 30 milímetros más y mañana otros 30 milímetros más”, adelantó.