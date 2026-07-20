20/ 07/ 2026 22:48

“Tuvimos una noche muy difícil”: Héroe de El Islón que rescató a sus vecinos revela los momentos de terror que vivieron tras desborde de quebrada

Juan Patricio es un poblador de la localidad de El Islón, región de Coquimbo, que fue una de las más dañadas producto del sistema frontal que azota al país. Este hombre se transformó en héroe tras viralizarse sus videos en los cuales aparece salvando a sus vecinos en el momento en que la quebrada se desbordó. “El agua se llevaba los autos y pasaba por arriba de los techos”, señaló Juan Patricio en conversación con CHV Noticias.