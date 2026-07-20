“Calentito en su oficina”: Diputado Manouchehri emplazó a ministro Poduje por despliegue en sistema frontal

El parlamentario por la región de Coquimbo y el titular de Vivienda se enfrascaron en una discusión a través de redes sociales, a raíz de la respuesta del Gobierno a la emergencia en las zonas más afectadas por el temporal.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y el diputado Daniel Manouchehri (PS) se enfrascaron en una polémica mediante redes sociales en medio de las fuertes lluvias que afectan a parte del país.

La reacción surgió luego de que el parlamentario cuestionara, a través de Instagram, el despliegue del Gobierno frente al sistema frontal que ha afectado al país, principalmente a las regiones de Coquimbo y Atacama.

“Acabo de ver unas declaraciones del diputado Manouchehri totalmente destempladas, totalmente descriteriadas, totalmente irresponsables, hablando de desaparecidos en las quebradas sin ninguna información…”, expresó.





En ese sentido, el secretario de Estado cuestionó que el diputado esté “criticando a nosotros que estamos haciendo acá el trabajo… No sé dónde estará él“.

Manouchehri emplazó a ministro Poduje

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, Daniel Manouchehri, quien fue electo por la región de Coquimbo, respondió en duros términos a los cuestionamientos del ministro.

“Son casi las tres de la mañana y estamos acá con el alcalde sacando gente, mientras usted, señor Poduje, está, de seguro, calentito en su oficina“, expresó en un registro captado en medio de la lluvia.

El diputado agregó que “no creo que valga la pena responderle y entrar en polémicas de este tipo. Ya hay al menos 11 personas desaparecidas”.

Finalmente, el parlamentario también aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje al presidente José Antonio Kast e insistió en que “se necesita de todos los recursos del Estado ahora, en este momento, no mañana, ahora”.