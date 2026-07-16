“¿Qué me dijo?”: Video capta el tenso cruce de Iván Poduje con abogado tras ser tratado de “matón”

El ministro llegó hasta El Olivar en Viña del Mar luego de que vecinos denunciaran el desprendimiento de muros en algunas viviendas reconstruidas tras el megaincendio de 2024.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, protagonizó un tenso momento durante una visita al sector El Olivar, en Viña del Mar, donde inspeccionó viviendas afectadas por el sistema frontal tras denuncias por desprendimiento de muros.

La situación captada por un video que rápidamente se difundió y generó comentarios en redes sociales.

En las imágenes se observa el intercambio de palabras entre el secretario de Estado y el abogado de la constructora San Sebastián, Jaime Barrientos, quien lo interpeló durante el punto de prensa y tildó de “matón“.





“Actuó por sobre la ley, como un matón”

Mientras Poduje entregaba declaraciones a los periodistas durante su recorrido, Barrientos lo interrumpió para cuestionar su actuar en medio del conflicto por la reconstrucción de viviendas en El Olivar.

“Actuó por sobre la ley, como un matón“, lanzó el abogado.

La frase provocó una inmediata reacción del ministro, quien se acercó al jurista y le respondió: “¿Qué me dijo?”, iniciando un intercambio frente a vecinos, autoridades y equipos de prensa.

En medio de la discusión, Poduje replicó: “Usted construyó casas con falla sísmica“, en alusión a la investigación que mantiene enfrentado al Minvu con la constructora San Sebastián por la reconstrucción de viviendas tras el incendio que afectó al sector en 2024.

Por su parte, Barrientos continuó con sus críticas y acusó al secretario de Estado de “montar un espectáculo bajo la lluvia“.

Mira acá el momento registrado por Agencia Uno.