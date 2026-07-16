Muere trabajador que despejaba ruta tras caída de árbol por sistema frontal en Negrete

La víctima se encontraba realizando sus labores durante la tarde de este jueves, cuando se vio afectado por las ráfagas de viento.

En medio del sistema frontal que afecta a gran parte del país, un trabajador murió mientras despejaba un camino en la comuna de Negrete, en la región del Biobío, que fue impactado por la caída de un árbol.

Según Radio Biobío, el accidente ocurrió durante la tarde de este jueves, en el kilómetro 25 de la Ruta Q-180, cuando un segundo árbol cayó sobre la víctima debido a las fuertes ráfagas de viento.

El trabajador habría quedado con lesiones de extrema gravedad, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital de Nacimiento.





Sin embargo, luego fue derivado al Hospital de Los Ángeles, donde se constató su deceso.

La víctima correspondía a un subcontratista de la Ruta Nahuelbuta que prestaba servicios para la empresa Toquihue.

Para establecer las condiciones en las que ocurrió su fallecimiento, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realizará las diligencias del caso.