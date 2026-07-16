Emergencia en Algarrobo: Trabajador cae a socavón durante reparaciones por sistema frontal

Tras ser trasladado a un centro asistencial, las autoridades reiteraron el llamado a evitar acercarse a la costanera debido al fuerte oleaje, el viento y el riesgo de nuevos desprendimientos.

Durante la tarde de este jueves se reportó el rescate de un trabajador que habría caído a un socavón en la costanera de Algarrobo.

De acuerdo con información preliminar, el accidente ocurrió mientras equipos municipales intervenían un muro costero que resultó dañado por las intensas marejadas registradas durante la jornada.

Fue en ese momento que el terreno cedió de forma repentina y el trabajador cayó al interior del socavón. Equipos de emergencia lograron rescatarlo y fue trasladado en ambulancia a un recinto asistencial con diversas lesiones.