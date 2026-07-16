Mapa de cortes de luz EN VIVO: Revisa las comunas sin suministro por el sistema frontal

Este jueves se han reportado las primeras complicaciones tras la llegada del río atmosférico que afectará a la zona centro, norte y sur del país.

La llegada de un histórico sistema frontal comenzó a generar las primeras complicaciones en la zona centro-norte y sur del país.

Durante las primeras horas de la jornada, las ráfagas de viento y las precipitaciones han ocasionado cortes en el suministro eléctrico en distintos sectores del país. Además, se han registrado caídas de ramas y árboles que podrían complicar aún más el estado de la red.

Las autoridades reiteraron el llamado a no subestimar este evento, mientras la alarma meteorológica se mantiene en las regiones de: O’Higgins, Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Cargar teléfonos y baterías externas.

Asegurar objetos que puedan desprenderse con el viento.

Despejar canaletas y techumbres.

Evitar desplazamientos innecesarios durante el paso del temporal.





Mapa de cortes de luz EN VIVO: Revisa las zonas sin suministro por el sistema frontal

ENEL

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CGE (Haz click en la foto para el seguimiento en vivo)