Allison Göhler revela cuáles serán las ciudades en las que más agua caerá durante el sistema frontal

La meteoróloga de Chilevisión actualizó el pronóstico del potente sistema frontal y adelantó que hay localidades que recibirán más de 200 mm de agua durante los próximos días.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, actualizó el pronóstico del potente sistema frontal que afectará a la zona central del país y reveló cuáles son las ciudades en las que más agua caerá.

Según explicó, el evento estará marcado por un tren de tres sistemas frontales consecutivos reforzados por un río atmosférico categoría 4 y 5, lo que mantendrá las lluvias por varios días seguidos.





Allison Göhler actualiza cantidad de agua que caerá en la zona central

En la Región de Atacama, Huasco es la localidad en la que más agua caerá. 100 mm está pronosticado mientras que en Alto de Carmen caerían 200mm.

En la Región de Coquimbo, Ovalle presentaría 220 mm, mientras que Combarbalá tendría 3oo mm.

En la Región de Valparaíso, Petorca aparece como la localidad que más agua recibirá con 270 mm, mientras que en la Región Metropolitana, Melipilla recibirá 230 mm de agua producto de las lluvias.

Rancagua en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins y Colbún en el Maule cierran este listado de localidades donde más lloverá.