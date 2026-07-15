Tras posible caída de lluvias con cifras históricas: ¿Está en riesgo el suministro de agua en la Región Metropolitana?

El aumento de la turbiedad del río Maipo es la principal amenaza, dado que es la principal fuente de abastecimiento de la capital.

Uno de los puntos críticos ante este escenario de grandes precipitaciones por el sistema frontal pronosticado para la zona centro-norte es el suministro de agua potable en la Región Metropolitana.

Por eso, ya se activaron medidas preventivas para reducir el impacto de una eventual emergencia y ganar tiempo en caso de eventuales cortes de agua en distintas comunas.

El aumento de la turbiedad del río Maipo es la principal amenaza, dado que es la principal fuente de abastecimiento de la capital.

Ante altos niveles de turbidez, según señalan los expertos, es posible que las plantas de tratamiento no sean capaces de operar.