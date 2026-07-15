“Eran llantos, gritos”: Reportan que Paulina Nin fue internada de urgencia y trasladada de Paine a Santiago

La presentadora de televisión sufrió un ataque de cólicos renales y el Cesfam de su comuna creyó pertinente trasladarla a Santiago.

Este miércoles, el periodista Luis Sandoval reportó que Paulina Nin fue trasladada de urgencia desde Paine a Santiago, donde fue internada por un ataque de cólicos renales.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este martes y la presentadora de televisión tuvo que ser trasladada por una vecina al Cesfam de su comuna.





Paulina Nin fue internada de urgencia

“El día de ayer, por fuertes dolores y por un ataque de cólicos renales, debió ser trasladada a un Cesfam de Paine y ellos estimaron pertinente que debía ser trasladada a un hospital”, relató Sandoval en el último capítulo de Que Te Lo Digo.

En esa misma línea, aseguró que Paulina fue trasladada al Hospital de Buin y que “se sentía morir (…) eran llantos, eran gritos de estos cólicos renales”.

La presentadora de televisión vive en una parcela en Paine y al respecto, el periodista Maximiliano Mellado le relató a Sandoval los hechos.

“Yo ayudé a bajarla de una camioneta hace 10 minutos atrás (…) Ahora se la llevaron de urgencia a Santiago”, menciona Mellado en el chat.

Por su parte, Óscar Olea, amigo de Paulina, relató: “Está descansando, está en su casa, está con reposo (…) Se está cuidando”.

“Me dicen que efectivamente los dolores eran terribles y que una vecina la llevó al Cesfam de Paine porque no sabía qué hacer, porque prácticamente uno como que queda en estado de inconsciencia”, concluyó Luis.