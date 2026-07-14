Busca tu ciudad: Cuánta agua caerá entre el jueves y domingo por el sistema frontal

El país se prepara para la llegada del que podría ser el quinto sistema frontal más fuerte en 100 años. Revisa aquí, ciudad por ciudad, cuánta lluvia caerá en cuatro días.

Para la noche de este jueves se pronostica la llegada de un histórico tren compuesto por tres sistemas frontales al país, fenómeno que vendrá acompañado por un río atmosférico categoría 5, la máxima en la escala de Ralph.

A modo de prevención, el Gobierno declararadó Emergencia Preventiva entre en diez regiones del país, mientras que la Dirección Meteorológica de Chile activó una alarma meteorológica para tres regiones por lluvias “intensas y continuas”.

Mientras el país se prepara para un frente que podría ser el quinto más intenso en 100 años, CHV Noticias hizo un listado con algunas de las ciudades más pobladas que se verán afectadas por las precipitaciones, junto con su respectiva proyección de agua caída.

Pronóstico de Agua Caída (16 al 19 de Julio)

Windy, una plataforma interactiva de pronóstico del tiempo de alta precisión, entrega de manera simple y gráfica los milímetros por los tres sistemas frontales consecutivos que podrían caer en el país.

Para recabar esta información, CHV Noticias filtró los datos que esta plataforma recoge de ECMWF, es decir, por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio.

Este organismo, compuesto por 35 estados europeos y asociados, es considerado el modelo meteorológico numérico global más preciso del mundo a medio plazo (generalmente hasta 10 o 15 días).

*El siguiente pronóstico considera un lapso comprendido entre las 1:00 de la madrugada del jueves 16 hasta las 23:00 horas del domingo 19 de julio.

Región de Atacama

Caldera: 36 mm

36 mm Copiapó: 29.5 mm

29.5 mm Tierra Amarilla: 34.6 mm

34.6 mm Vallenar : 137.9 mm

: 137.9 mm Freirina: 148 mm

148 mm Alto del Carmen: 143 mm

143 mm Huasco: 137.0 mm

Región de Coquimbo

Combarbalá : 338.2 mm

Punitaqui : 302.6 mm

Ovalle : 268.1 mm

Monte Patria : 248.7 mm

Andacollo : 232.8 mm

Coquimbo : 211.2 mm

La Serena : 204.3 mm

Vicuña: 188.7 mm

Región de Valparaíso

La Calera : 282.9 mm

Catemu : 271.5 mm

Llaillay : 269.7 mm

Quillota : 267.6 mm

La Ligua : 260.8 mm

Puchuncaví : 249.7 mm

Cabildo : 246.7 mm

San Felipe : 244.3 mm

Villa Alemana : 243.6 mm

Los Andes : 235.5 mm

Putaendo : 232.7 mm

Casablanca : 214.3 mm

Quintero : 214.2 mm

Viña del Mar : 212.0 mm

Concón: 212.0 mm

Región Metropolitana

Tiltil : 248.7 mm

San José de Maipo : 225.1 mm

Batuco : 216.6 mm

Colina : 214.5 mm

Lampa : 209.7 mm

Curacaví : 209.0 mm

Paine : 184.8 mm

El Monte : 184.9 mm

Isla de Maipo : 180.1 mm

Pirque : 176.1 mm

Talagante : 173.9 mm

Melipilla : 172.6 mm

Buin : 165.2 mm

Peñaflor : 161.7 mm

Gran Santiago: 153.2 mm

Región de O’Higgins

Mostazal : 206.3 mm

Graneros : 201.9 mm

Rancagua : 184.8 mm

Requínoa : 159.5 mm

Rengo : 146.1 mm

San Vicente de Tagua Tagua : 144.1 mm

Pichidegua : 141.7 mm

Las Cabras : 139.3 mm

Chimbarongo : 138.2 mm

Chépica : 138.2 mm

San Fernando : 137.6 mm

Peralillo : 130.0 mm

Pichilemu: 94.2 mm

Región del Maule

Romeral: 141,1 mm

141,1 mm Teno: 138,8 mm

138,8 mm Colbún: 132,1 mm

132,1 mm Curicó: 130,6 mm

130,6 mm Molina: 124,2 mm

124,2 mm San Clemente: 123,9 mm

123,9 mm Rauco: 121,9 mm

121,9 mm Sagrada Familia: 111,8 mm

111,8 mm Maule: 110,2 mm

110,2 mm San Javier: 109,3 mm

109,3 mm Villa Alegre: 109,0 mm

109,0 mm Talca: 108,3 mm

108,3 mm Constitución: 79,9 mm

Región de Ñuble

Coihueco: 102,7 mm

Yungay: 87,7 mm

San Carlos: 82,4 mm

Quirihue: 75,8 mm

Chillán: 73,6 mm

Bulnes: 67,1 mm

Quillón: 64,0 mm

Coelemu: 62,3 mm

Región del Biobío