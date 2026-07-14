“Excepcional, principalmente peligroso”: Eduardo Sáez detalla los riesgos del río atmosférico categoría 5 afectará a la zona central

El meteorólogo de CHV Noticias realizó un llamado a no subestimar este evento, anticipando que podría generar emergencias en gran parte de la zona centro-norte y sur del país.

El meteorólogo de CHV Noticias, Eduardo Sáez, detalló los riesgos del río atmosférico categoría 5 que acompañará al sistema frontal proyectado para afectar a 10 regiones del país durante los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico actualizado del especialista, el fenómeno podría dejar lluvias históricas, con amenaza de inundaciones, remociones en masa y graves afectaciones, especialmente entre las regiones de Atacama y Los Lagos.

Cabe precisar que el fenómeno llegará con tres sistemas frontales consecutivos que dejarán hasta cinco días de precipitaciones.





Río atmosférico categoría 5: ¿Cuáles son sus efectos?

Eduardo Sáez explicó que un río atmosférico transporta grandes cantidades de vapor de agua desde la zona tropical.

Cuando estas corrientes de humedad llegan a tierra e interactúan con sistemas frontales o zonas montañosas, pueden generar precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo.

“Cuando llegamos a estas categorías (3 ,4 y 5), por lo general empezamos a ver deslizamientos de tierras e inundaciones de mayor cantidad”, explicó Sáez.





En la misma línea, el experto agregó que la categoría 5 es la más intensa de la escala. “Es excepcional, principalmente peligroso“, indicó.

“El grado 5 es desastroso, porque las inundaciones y la cantidad de lluvias pueden ser históricas“, alertó.

De acuerdo a la escala de río atmosférico, la categorización es la siguiente:

Río atmosférico 1 : Débil, mayormente beneficioso.

: Débil, mayormente beneficioso. Río atmosférico 2 : Moderado, beneficioso y algunos peligros.

: Moderado, beneficioso y algunos peligros. Río atmosférico 3 : Fuerte, equilibrio beneficio y peligro.

: Fuerte, equilibrio beneficio y peligro. Río atmosférico 4 : Severo, mayormente peligro.

: Severo, mayormente peligro. Río atmosférico 5: Excepcional, principalmente peligroso.

¿Qué día lloverá más en la Región Metropolitana?

Según el pronóstico actualizado para la Región Metropolitana, las lluvias más intensas se esperan durante la jornada del día viernes. Comenzando en la madrugada y extendiéndose hasta la tarde.

Asimismo, el especialista llamó a no subestimar este evento, puesto que la combinación de su extensión, duración y cantidad de agua podría generar emergencias en gran parte de la zona centro y sur del país.