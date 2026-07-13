Alerta por temporal en la zona central: Allison Göhler advierte cuánto y dónde lloverá

La meteoróloga de Chilevisión explicó que el fenómeno estará reforzado por un río atmosférico categoría 5 y alcanzaría cifras históricas. “Podría ser el quinto evento más fuerte dentro de los últimos 100 años”, alertó.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, lanzó una advertencia por el intenso sistema frontal que afectará a gran parte de la zona central del país durante los próximos días, asegurando que el evento podría convertirse en uno de los más importantes registrados en las últimas décadas.

Durante la emisión de CHV Noticias AM, Göhler reconoció su inquietud frente a los pronósticos de lluvias que han mantenido los principales modelos meteorológicos. “Hoy día debo ser honesta con todo nuestro público porque estoy preocupada”, señaló al comenzar su análisis.

Según explicó, no se trata de un único sistema frontal, sino de tres eventos consecutivos que impactarán las zonas centro-norte, centro y centro-sur del país.

¿Dónde y cuánto lloverá?

De acuerdo a la meteoróloga, desde el jueves comenzarán las intensas lluvias desde la región de Atacama hasta La Araucanía.

Dichos fenómenos tendrán su mayor impacto en la región de Valparaíso, donde se espera que caigan más de 100mm sólo el viernes.

En tanto que para Santiago se proyectan unos 50 milímetros para la misma jornada. “Son precipitaciones importantes”, explicó Göhler.

Río atmosférico categoría 5

Uno de los elementos que más inquieta a la meteoróloga Allison Göhler es la presencia de un río atmosférico categoría 5, el nivel más alto dentro de esta clasificación.

“Cuando hablamos de río atmosférico categoría 5, es el río atmosférico más extremo, más fuerte que podríamos tener”, advirtió sobre las precipitaciones.

Göhler explicó que el fenómeno tendrá su mayor impacto en la región de Valparaíso , mientras que sectores aledaños enfrentarán condiciones asociadas a un río atmosférico categoría 4.

La especialista recordó que un evento de categoría 4 estuvo relacionado con las intensas precipitaciones que provocaron aluviones y deslizamientos de tierra en Corral durante la semana pasada.





“No hay que bajarle el perfil”

La meteoróloga enfatizó que el sistema frontal llegará acompañado de características propias de un temporal.

“El problema es que este sistema viene con características de temporal. Además, viene con fuertes ráfagas de viento, lo que a la vez va a generar marejadas en el sector costero”, explicó.

Por ello, llamó a no minimizar los riesgos asociados al evento. “Es un panorama bastante importante que no hay que bajarle el perfil”, afirmó.

Respecto a las precipitaciones, sostuvo que la región de Valparaíso podría registrar acumulados excepcionales en menos de un día. “El puro viernes vamos a tener en Valparaíso acumulados hasta el momento de 110 milímetros de agua”, señaló.

En el caso de Santiago, los montos proyectados también son relevantes. “Para ese mismo viernes tenemos aproximado entre 50 milímetros. Ya son precipitaciones importantes”, explicó.

Göhler insistió en que su objetivo es que la población adopte medidas preventivas. “No es un tema de alertar, de alarmar, de ser sensacionalista. Quiero dar un mensaje claro: es importante prepararse “, enfatizó.

Incluso, sostuvo que este evento podría quedar entre los más intensos registrados en el último siglo. “Este podría ser el quinto evento más fuerte dentro de los últimos 100 años”, aseguró.





¿Cuándo llegará el sistema frontal y cuáles serán sus efectos?

De acuerdo a lo anunciado por Allison Göhler, el sistema frontal podría considerar los siguientes elementos: