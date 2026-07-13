Atropello múltiple en feria de Viña del Mar: Quiénes eran las seis víctimas fatales

Dentro de los fallecidos se encuentra un padre y sus dos hijas, una pareja de comerciantes y un trabajador de la construcción que estaban en el lugar al momento en que el funcionario de la Armada perdió el control de su auto.

Un profundo impacto causó el atropello múltiple ocurrido la mañana de este domingo en Viña del Mar, donde seis personas perdieron la vida.

El hecho se registró en la feria Caupolicán, ubicada en el sector Gómez Carreño en donde un funcionario de la Armada perdió el control de su vehículo y subió a la acera mientras circulaba por Avenida Alessandri.

El fatal atropello ocurrido en la feria Caupilicán dejó a seis víctimas: tres mujeres y tres hombres.





Entre las víctimas fatales se encuentran comerciantes del lugar y una funcionaria de la Armada que se desempeñaba en el Hospital Naval.

Durante la tarde de este lunes, familiares de la víctimas fatales comenzaron a llegar hasta el Servicio Médico Legal para realizar el retiro de los cuerpos.

Quiénes eran las víctimas del fatal atropello

Entre los fallecidos está John Alejandro Millacura Cortéz, quien era conocido en la comunidad por jugar en Club Deportivo Villa Madrid.

El hombre falleció junto a sus dos hijas, Belén Millacura Villegas y Nicole Millacura Villegas, esta última quien ejercía funciones como TENS en el Hospital Naval.

A ellos se les suman Sonia Oyarzún Rojas y Rubén Olmedo Uribe, una pareja de comerciantes que se dedicaba a la venta de artículos de aseo en la feria.

La última víctima fatal corresponde a Javier Omar Sepúlveda Herrera, un hombre que se dedicaba a realizar trabajos en el rubro de la construcción.