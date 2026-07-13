Paso a paso: Conoce el novedoso sistema de Google que te permite identificar las zonas inundables

Actualmente, el sistema ya tiene ubicadas tres zonas del país en categoría de peligro por posibles crecidas de ríos.

Preocupación existe por la llegada de tres sistemas frontales que dejarán una gran cantidad de lluvia en varias regiones del país.

La zona sur, centro y centro-norte del país enfrentarán días consecutivos de lluvias, la cual estará acompañada de fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo a lo informado por Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, la región más afectada sería Valparaíso, donde el viernes se esperan cerca de 100 milímetros. Mientras que en Santiago podría caer la mitad de ese monto.





Sistema de Google permite identificar zonas inundables

Para poder conocer una determinada zona que está en peligro de inundación se deben realizar 3 pasos a continuación en el siguiente enlace.

Identificar el país , en este caso Chile

, en este caso Chile Verificar los status con probabilidad de inundación, donde las opciones son: Normal, advertencia, peligro y extrema.

Ubicar zona de peligros

Actualmente, el servicio ya permite ubicar estas zonas de peligro (circulo rojo) y donde en Chile hay tres:

Región de Coquimbo: Crecida del Río Choapa, se estima que podría alcanzar su nivel más alto desde 1997

Región del Maule: Río Reloca