Un tren de tres sistemas frontales más un río atmosférico categoría 5 se aproximan a Chile desde el Pacífico. Las autoridades llaman a adoptar todas las precauciones pertinentes.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, informó esta jornada el día en que inciará el sistema frontal que se aproxima desde el Pacífico a nuestro país y que, indican los modelos, sería uno de los más intensos de las últimas décadas.

Este frente de mal tiempo partirá el jueves 16 de julio cerca de las 08:00 AM y la mayor concentración de lluvia comenzaría en la noche en la zona central .

Las precipitaciones se extenderán, al menos, hasta el próximo lunes 20 de julio, con momentos de precipitaciones de alta intensidad. Es decir, habrá 5 días de lluvia prácticamente ininterrumpida.

“Estoy preocupada”, reconoció la profesional al explicar los alcances de estos tres sistemas frontales consecutivos que impactarán desde la región de Atacama hasta el Maule. Todo esto, de la mano de un río atmosférico de categoría 5, la máxima en la escala de Ralph.

En la misma línea, indicó que el sistema frontal abarcará desde la región de Atacama hasta La Araucanía.

Göhler explicó que dichos fenómenos tendrán su mayor impacto en Valparaíso, mientras que sectores aledaños enfrentarán condiciones asociadas a un río atmosférico categoría 4.

El quinto evento más grande en 100 años

Respecto a las precipitaciones, la meteoróloga sostuvo que la región de Valparaíso podría registrar acumulados excepcionales en menos de un día: “Solo el viernes vamos a tener acumulados hasta el momento de 110 milímetros de agua”.

Para Santiago los montos proyectados también serán relevantes: “Para ese mismo viernes tenemos aproximado entre 50 milímetros. Ya son precipitaciones importantes”, explicó.

Göhler insistió en que su objetivo es que la población adopte medidas preventivas. “No es un tema de alertar, de alarmar, de ser sensacionalista. Quiero dar un mensaje claro: Es importante prepararse“, enfatizó.

Incluso, sostuvo que este evento podría quedar entre los más intensos registrados en el último siglo. “Este podría ser el quinto evento más fuerte dentro de los últimos 100 años”, aseguró.





Senapred declara Alerta Temprana Preventiva

La Dirección Regional de Senapred modificó este domingo la Alerta Temprana Preventiva para la Región del Maule debido al evento meteorológico pronosticado que contempla fuertes lluvias, vientos y nevadas entre el 14 y el 17 de julio.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, se mantienen vigentes tres avisos que anticipan condiciones relevantes para los próximos días:

Viento normal a moderado entre el 15 y 16 de julio en litoral, cordillera de la costa, precordillera, valle precordillerano y cordillera.

entre el 15 y 16 de julio en litoral, cordillera de la costa, precordillera, valle precordillerano y cordillera. Nevadas normales a moderadas en cordillera entre el 16 y 17 de julio.

en cordillera entre el 16 y 17 de julio. Precipitaciones normales a moderadas en litoral y zonas interiores entre el 16 y 17 de julio.

Respecto al riesgo geológico, Sernageomin informó una alta probabilidad de remociones en masa, como aluviones, deslizamientos y caída de rocas, en los sectores de precordillera y cordillera.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron la importancia de la preparación, especialmente en sectores más expuestos a lluvias, viento o nieve. El monitoreo oportuno y la prevención siguen siendo claves para reducir riesgos frente a eventos meteorológicos de estas características.