Intensas lluvias amenazan a la zona centro: Pronostican hasta 200 mm y tres sistemas frontales consecutivos

Las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada, limpiar canaletas, evitar zonas de riesgo y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

Tras un fin de semana con temperaturas cercanas a los 25 °C, meteorólogos advierten un drástico cambio en las condiciones del tiempo.

Lo anterior, puesto que desde el día jueves ingresará un sistema frontal que dejará intensas lluvias entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos.

El evento estará marcado por tres sistemas frontales consecutivos y un río atmosférico de categoría extrema. En la Región Metropolitana podrían acumularse entre 100 y 200 milímetros de lluvia en cerca de cuatro días.





Municipios y autoridades activan planes preventivos

Ante el pronóstico, municipios y organismos de emergencia comenzaron a reforzar sus planes de prevención. En La Serena se convocó al Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres, mientras que Senapred coordina acciones con instituciones técnicas.

Los especialistas anticipan que el primer frente llegará durante la tarde del jueves, el segundo ingresará entre la noche del viernes y el tercero durante el domingo, extendiendo las precipitaciones hasta el lunes.

Las mayores precipitaciones se esperan en el litoral de la Región de Coquimbo, mientras que en la zona central preocupa la persistencia de las lluvias, producto del riesgo de anegamientos, crecidas de cauces y remociones en masa.

Las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada, limpiar canaletas, evitar zonas de riesgo y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia ante uno de los eventos meteorológicos más intensos proyectados para esta temporada.