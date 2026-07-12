“Me desmayé, te lo juro”: Video muestra a conductor tras fatal atropello múltiple en Viña del Mar

En el registro se muestra el momento después del atropello, cuando las personas retuvieron al conductor a la espera de Carabineros.

Este domingo se reveló un registro posterior al atropello múltiple en Viña del Mar, donde un conductor causó la muerte de seis personas.

Los hechos ocurrieron en la feria Caupolicán, y el video muestra el momento en que las personas que estaban cerca del accidente retienen al hombre para esperar la detención de Carabineros.

“¿No te vas a escapar?”, le pregunta una persona, mientras que el conductor desde el suelo le responde: “No, si llama a Carabineros, me desmayé, te lo juro”.

La Armada confirmó que el conductor es funcionario de la institución y precisó que, al momento del accidente, se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular.

La prueba preliminar para detectar la presencia de alcohol arrojó 0.0, resultado que deberá ser confirmado por el Servicio Médico Legal.