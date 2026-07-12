Encuesta Criteria: Aprobación del presidente Kast cae al 32% y marca su nivel más bajo desde que asumió

La desaprobación, en tanto, volvió a registrar un alza, consiguiendo llegar a un 55%, el punto más alto desde que asumió la Presidencia.

Este domingo se publicó una nueva edición de la Encuesta Criteria, que reveló el nivel más bajo de aprobación del presidente José Antonio Kast desde su llegada a La Moneda.

Según los resultados, la aprobación del mandatario cayó tres puntos porcentuales respecto de la medición anterior y se situó en 32% .

En tanto, la desaprobación subió dos puntos y alcanzó el 55%, su nivel más alto desde el inicio del actual Gobierno.

Respecto a los atributos del Mandatario, la encuesta arrojó que la cualidad de “trabajador” sigue siendo la más representativa entre los consultados, llegando al 51%.

No obstante, el concepto de “líder” presentó una caída de 8 puntos porcentuales respecto a la edición anterior, la que se encontraba en 42% y hoy en 34%.





Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social

Un punto importante que se analizó en la encuesta fue respecto al proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, donde se consultó por los efectos que este tendría en la sociedad.

Los resultados sobre el impacto de este proyecto fueron los siguientes:

Más bien positivo : 37%

: 37% Más bien negativo : 35%

: 35% No lo tengo claro: 28%

Por otra parte, sobre a quienes beneficia principalmente esta ley, el 47% de los encuestados expresaron que “las grandes empresas y personas de mayores ingresos” será los más beneficiados.

Mientras tanto, el 35% (+2 pts.) dice que favorecerá al empleo y al 18% restante no le hacen sentido ninguna de las alternativas.