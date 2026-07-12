Juan Vera Valdés y muerte de su madre en medio de cobertura mundialera: “Era mi fanática número uno”

El periodista de CHV Deportes estuvo casi un mes dando cobertura en las sedes del Mundial 2026, donde cubrió todos los detalles del evento. Volvió a Chile para despedirse de su madre.

Este domingo, Juan Vera Valdés se sinceró tras el fallecimiento de su madre, María Amanda Valdés, a los 71 años.

El periodista de CHV Deportes contó detalles inéditos de la historia de vida de su madre y cómo vivió volver del Mundial 2026 para despedir a María Amanda.

“Mi mamá llevaba años con diabetes, pero los últimos meses le estaba pegando más fuerte”, comenzó relatando Juan en conversación con LUN.

Juan Vera Valdés se sincera tras la muerte de su madre

En esa misma línea, aseguró que “sus últimos días fueron complejos, porque además de la diabetes comenzó con demencia”.

Juan estuvo cubriendo el Mundial 2026 durante casi un mes. Su madre, orgullosa, hizo que todos sus cercanos vieran las apariciones de su hijo en televisión.

“Yo soy hijo único y mi mamá era mi fanática número uno, a tal punto que durante el Mundial tenía a todos viendo el canal por mí. Mi papá me contaba que hacía una verdadera cadena nacional para que todos vieran a su niño, del que estaba muy orgullosa”, comentó.





Respecto de la despedida, el periodista expuso: “Fue un momento muy difícil. Como familia tomamos la decisión de internarla”, pero el jueves pasado sufrió una hipoglucemia.

“No reaccionaba, se la llevaron al hospital a urgencias y ahí le hallaron una neumonía muy importante. Y nada, ahí estuvimos toda la noche, acompañándola, ayudándola en los cuidados, hasta que el viernes en la tarde se fue”, confesó.

María Amanda comenzó a trabajar a los 14 años como asesora del hogar. Oriunda de Navidad, viajó hasta San Antonio. Años después conoció al padre de Juan y desde ese entonces nunca dejó de velar por la familia que construyó.

Incluso cuando Juan comenzó a estudiar en la universidad y se encontraban a kilómetros de distancia, ella se preocupaba de que nunca le faltara nada a su hijo.

“No me reconoció”

Juan relata que cuando comenzó a cubrir el Mundial 2026, su madre estaba lúcida; sin embargo, “cuando llegué el domingo pasado, ella no me reconoció”.

El periodista comentó que su condición de salud se deterioró muy rápido: “La última semana fue más tensa, porque mi papá estaba superado por la enfermedad de mi vieja y yo trataba de calmarlo, lo que era difícil a la distancia”.

Finalmente, respecto de cómo recordará a su madre, Juan concluyó: “Con mucho orgullo”.