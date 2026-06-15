El comunicador llenó de elogios a Juan Vera, periodista de Chilevisión, por su trabajo en la cita planetaria. “Que esa capacidad de asombro no la pierdas nunca”, expresó Solabarrieta.

Un emotivo momento protagonizó Fernando Solabarrieta en medio de la emisión de Fiebre de Mundial, programa especial de Chilevisión en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Todo ocurrió el sábado pasado durante un despacho en vivo del periodista deportivo Juan Vera, quien se encuentra en Estados Unidos cubriendo su primer Mundial de una selección adulta.

“Juan, te quiero despedir, pero antes quiero decirte algo. Hoy día, cuando enviaste la foto al chat, me dio tanta alegría y me provocaste una sensación que quiero transmitirla en el aire“, partió diciendo Solabarrieta.

“Te vi con tanta alegría estar reporteando lo que me parece tu primer mundial en terreno. Se nota tanto tu alegría en el trabajo, se nota tanto tu alegría de la experiencia que estás viviendo que la traspasas. Agradezco toda esa energía positiva”, agregó.





La emoción de Juan Vera por palabras de Fernando Solabarrieta

“Se nota que eres relator, que vas a los puntos de las emociones, Fernando”, le respondió Juan con la voz entrecortada. Luego, sinceró que esta cobertura ha sido “especial” para él, luego de cubrir eventos deportivos como Mundial Sub 17 y Sub20.

“Ver a Katy Perry pasar al lado de uno, con estar al lado de London Donovan que estaba comentando para una cadena internacional… Es una locura, o sea, jamás, ni en el mejor sueño lo vi, y ahora estar acá“, añadió el periodista de Chilevisión.

Ante esto, Fernando le hizo una especial petición a su colega: “Te quiero pedir y te quiero desear de todo corazón que esa capacidad de asombro no la pierdas nunca, porque es base de tu trabajo y eso hace que hagas un trabajo tan lindo, tan genuino y tan honesto “.





Luego, para sorpresa de los televidentes, exhibieron unas imágenes antiguas donde se observa a Juan Vera siendo un niño, diciendo: “Hola, soy Juanito y soy el reportero más chiquitito”.

“Yo creo que ese reportero chiquitito no sé si se lo imaginaba”, respondió Vera, transmitiendo lo significativo que ha sido para él estar cubriendo esta cita planetaria.

Solabarrieta se detuvo en ese antiguo registro y señaló: “Ese mismo corazón está hoy día en ti, Juan. Y yo te pido y te vuelvo a desear de todo corazón: Que ese reportero que está en tu corazón no se vaya nunca, porque ese es el que te va a llevar muy lejos“.

Mientras Fernando decía esto último, Vera se quebró en vivo y agradeció las palabras del icónico periodista y relator deportivo.

Mira el momento acá: