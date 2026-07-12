Arrojó negativo a alcohol y drogas: Fiscal revela nuevos antecedentes sobre detenido tras fatal atropello múltiple

Según detalló el fiscal, el seguro obligatorio y el permiso de circulación del vehículo estaban vencidos.

Este domingo se entregaron nuevos antecedentes tras el atropello múltiple que dejó 6 personas muertas 7 heridos en la feria Caupolicán de Viña del Mar.

El fiscal a cargo de la investigación expuso que el hombre que conducía “es un sujeto mayor, 37 años de edad y, como indiqué, es funcionario de la Armada“.





Nuevos antecedentes tras atropello múltiple

En esa misma línea, reveló que no todos los documentos del vehículo estaban al día, como el permiso de circulación y obligatorio, los cuales estaban vencidos.

El hombre, quien sí contaba con licencia de conducir, pasará a control de detención este lunes y el fiscal expuso que “al menos, eventualmente habría una conducción imprudente por parte de este sujeto, pero la causa basal debiese ser determinada por SIAT en un informe pericial técnico”.

“Lo que se aprecia en las cámaras de seguridad es al vehículo a una velocidad que, para mis ojos, es una velocidad imprudente “, comentó el persecutor.

Finalmente, expuso que las pruebas correspondientes arrojaron que no había alcohol ni drogas en su sangre al momento de los hechos.