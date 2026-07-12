“Soltero y disponible”: Ballero vuelve a ser blanco de críticas tras fogosa interacción con seguidora

El ex chico reality terminó tomando una drástica decisión tras los mensajes de otros seguidores, recordándole su supuesto amor hacia Ludmila Ksenofontova.

Álvaro Ballero ha sido duramente criticado en las últimas horas luego de que tuviera un fogoso intercambio de mensajes con una seguidora de Instagram.

Pese a que el ex chico reality se arrepintió, aparentemente, de sus dichos, los portales de farándulas lograron captar esta conversación y la respuesta de otros usuarios ante esto.

El fogoso intercambio de mensajes de Ballero

En su último posteo de Instagram Ballero habló de los errores cometidos en el pasado y cuál es su plan de aquí para adelante, publicación a la que cientos de personas llegaron a apoyar.

Entre estos seguidores apareció @soy.carlisita, una creadora de contenido para adultos que le escribió: “Muy tóxico y todo, pero me encanta este hombre, es tan guapo jajaja”.





Si bien este fue un comentario más, Ballero lo vio y no tardó en responderle “soltero y disponible” junto a un emoji de fuego, mensaje que no pasó desapercibido.

Mientras algunas personas se rieron de su inesperada respuesta, otros le recordaron que el estaba “enamorado” de Ludmila Ksenofontova y que incluso aún llevaría puesto su anillo de matrimonio, por lo que no se entendía por qué decía estar soltero.

“Pucha, igual dicotómico, ¿estás enamorado? porque si es así ‘supuestamente’ no deberías estar dispuesto. Sin enjuiciar valores, no se entiende el flujo de emociones sin concreción”, le indicó una usuaria.

Debido a estas acusaciones, el chico reality terminó por eliminar su respuesta a la creadora de contenido Arsmate, sin embargo, medio de farándula como Infama.cl lograron capturar sus dichos.

Revisa el polémico comentario y algunas respuestas:



