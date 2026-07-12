“¿Hay algo que hagas por…?”: Amigo de Naya Fácil lanzó ácido comentario a nueva pareja de la influencer

Esto luego de que Aarón Collao asegurara que dejará de tomar alcohol para apoyar a la influencer, quien dejó de beber hace 7 meses.

Este domingo, Felipe Canales, amigo de Naya Fácil, causó revuelo en redes sociales tras lanzar un ácido comentario a la pareja de la influencer, Aarón Collao.

Los tres decidieron viajar a la región de Valparaíso durante este fin de semana junto a la hermana de Naya, Sigrid, y una amiga más, Jo Bascal.

“¿Hay algo que hagas por decisión propia?”

En ese contexto, todos fueron a almorzar cuando Naya decidió comenzar a responder preguntas de sus seguidores junto a Aarón, lo que generó que el resto del grupo iniciara una conversación aparte.

Uno de los “facilines”, le preguntó a la influencer si su pareja consumía alcohol, dado que ella dejó su adicción hace siete meses: “Sí pues, tomo, tomo, pero por ti dejo de tomar”.

Al respecto, Naya contestó: “¿Pero vas a dejar de tomar en serio?”, y Aarón aseguró que “sí, 100% lo prometo, me comprometo 100%”.





En ese momento, Naya se percata de que sus amigos estaban creando otra conversación y Jo le dijo a Collao: “Ah, espérate, tú tomas alcohol, pero vas a dejar de tomar”.

El joven respondió afirmativamente y Felipe señaló: “¿Hay algo que hagas por decisión propia?”.

Todos gritaron “Oh” y Naya se vio sorprendida, a lo que gritó: “¡Oye!” y luego Aarón se paró de su asiento para sacar su chaleco de la silla donde estaba Felipe: “Me va a quitar el chaleco”, comentó Canales.

La situación generó revuelo en redes, puesto que horas más tarde, durante la noche, todos le hicieron bromas a Felipe asegurando que era sonámbulo y la madre de él se molestó.

Naya tuvo que pedirle disculpas a la madre de Felipe en Instagram y confesó que entre ellos en ocasiones se sobrepasan con el tipo de comentarios o bromas que realizan.

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