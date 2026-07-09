“Mi futuro esposo”: Naya Fácil y su pretendiente encienden las alarmas tras románticas declaraciones en redes sociales

“Nunca es el tiempo, siempre es la conexión”, respondió Aarón en su cuenta de Instagram.

Durante la madrugada de este jueves, Naya Fácil encendió las alarmas en redes sociales, tras publicar una serie de románticos mensajes que iban dedicados a Aarón Collao, su pretendiente.

Sin embargo, a pesar de que se están conociendo, la situación iría viento en popa, por lo que la influencer dio a entender que se proyecta incluso en matrimonio.





¿Campanas de boda entre Naya Fácil y Aarón Collao?

A través de su cuenta de Instagram, Naya compartió: “Nunca te das cuenta de lo feo que te llegaron a tratar hasta que llega alguien que te trata bonito y no sabes cómo reaccionar ante tanto cariño”.

En la publicación, la influencer escribió: “Sí soy con Aarón”, y luego compartió otra fotografía donde señala: “Extraño a mi futuro esposo”, sumado a emojis de caras avergonzadas.

Al respecto, Aarón publicó: “Sean intensos; el desinterés da un asco”, y sumó otra fotografía donde etiquetó a Naya, la cual dice: “Nunca es el tiempo, siempre es la conexión”.

La influencer aseguró que planea tomarse las cosas con calma, sin embargo, la relación parece ir bien encaminada.

Revisa las publicaciones de Instagram: