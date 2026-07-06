“No lo voy a negar, pero…”: Pretendiente de Naya Fácil rompe el silencio y se defiende de los rumores en redes sociales

Aarón Collao también le dedicó un romántico posteo a la influencer donde aseguró: “Te quiero cuidar como nadie te cuidó, para que sepas lo mucho que vales”.

Este lunes, Aarón Collao, pareja de Naya Fácil, se refirió a los cuestionamientos y acusaciones que han salido en su contra en los últimos días.

Aunque aún no son oficialmente una pareja, el sujeto hizo hincapié en que seguirá conociendo a Naya y le dedicó un romántico posteo en redes.





¿Qué dijo Aarón Collao?

El joven fue acusado de haber tenido comunicación con una expareja días antes de acercarse a Naya, pedirle una millonaria suma de dinero prestada e incluso de agresión.

A través de su cuenta de Instagram, Aarón señaló: “Es gente externa a mí. Hay gente que sí he conocido en el pasado y no lo voy a negar, pero es gente que por algo es de mi pasado”.

En esa misma línea, agregó: “Yo no tengo vínculos con esas personas hoy en mi presente, nada, y hay otras personas que no conozco, no tengo idea de quiénes son. No quiero dar nombre y apellido porque siento que eso es lo que esas personas están buscando”.

Esto, luego de que Natthy Chilena asegurara que el hombre había contratado sus servicios como dama de compañía.

“Me gustaría que sepan que yo a la persona que estoy conociendo (…) todo lo que estoy viviendo yo un poquito; piensen que ella lo vive hace años. Imaginen el temple, la admiración que yo siento hacia ella”, indicó el joven.

Aarón también se dio el tiempo para elogiar a Naya: “Aún así, que hablen cosas de ella, que la juzguen por el pasado, por lo que sea, es una persona que, si ustedes la conocieran, dirían: ‘Esta persona es sequísima’, tiene demasiadas habilidades blandas, demasiado carisma, tiene demasiadas cosas bonitas”.

Collao dejó en claro que la influencer “es una persona que realmente me gusta y la voy a seguir conociendo”.

Finalmente, el hombre le dedicó un romántico posteo a Naya, en el cual menciona: “Te quiero cuidar como nadie te cuidó, para que sepas lo mucho que vales”, dando por cerrada la polémica.

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