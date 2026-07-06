A FONDO | Cae la mafia del salmón en el sur de Chile: Lo robaban e incluso lo vendían en estado de descomposición

Entre los detenidos hay dos carabineros y un funcionario público.

55 detenidos, entre ellos dos carabineros y un funcionario público. Ese fue el resultado del mayor golpe a la mafia del robo de pescados y mariscos en el sur de Chile.

Asaltaban camiones y botes y luego vendían la mercadería en locales de Valdivia. Además, el pescado se ofertaba en malas condiciones sanitarias: se rompía la cadena de frío y algunos se vendían en estado de descomposición.

Esta es la historia de la caída del crimen organizado en torno al salmón.