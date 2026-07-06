Muerte de Nicole Ceballos: Tribunal decretó arresto domiciliario nocturno para conductor que manejaba el carro de Bomberos

El comandante manejaba bajo los efectos del alcohol y se dirigía junto a otros voluntarios a apagar un incendio en Nueva Imperial.

Este lunes se decretó arresto domiciliario nocturno para el comandante de Bomberos que manejaba el carro que volcó tras chocar contra un poste en la Ruta S-52 en la región de la Araucanía.

Al respecto, la Fiscalía de la Araucanía formalizó al hombre por manejo bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte.

El comandante se dirigía a apagar un incendio en una casa ubicada en el sector de Nueva Imperial, provincia de Cautín, y en su interior iba la joven de 20 años, Nicole Ceballos, quien murió producto del impacto.