Voluntaria de Bomberos muere tras volcamiento en sector rural de Teodoro Schmidt: Hay 5 personas lesionadas

Hasta el momento se desconoce el origen del accidente, sin embargo, se bajara un posible impacto de alta energía y el efecto de las heladas en el camino.

La mañana de este domingo se registró un fatal accidente en un sector rural de Teodoro Schmidt, en la región de La Araucanía, luego de que un carro de Bomberos volcara mientras se dirigía a atender una emergencia por incendio.

Una voluntaria falleció producto del accidente, mientras que otros cinco bomberos resultaron lesionados y debieron ser trasladados hasta un recinto asistencial cercano, consignó Radio Biobío.

El vehículo correspondía a la Tercera Compañía de Bomberos de Barros Arana, cuyo equipo se dirigía a combatir un incendio en un sector rural de la comuna, a la altura de la cancha El Escudo.

En el trayecto, el carro bomba volcó al enfrentar una curva, provocando la muerte de la voluntaria y dejando a otros cinco integrantes de la compañía con diversas lesiones.

Si bien las causas del accidente aún son materia de investigación, de manera preliminar se informó que el vehículo habría sufrido un impacto de alta energía. Entre las hipótesis que se indagan está el posible efecto de las heladas en el camino.